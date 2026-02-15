Фицо призвал Запад к прямому диалогу с Россией

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Контакт с РФ, по словам премьер-министра Словакии, существенно повлияет на процесс скорейшего завершения конфликта на Украине.

Запад должен возобновить диалог с Россией

Фото: Reuters/Alex Brandon

Фицо: Запад должен возобновить диалог с Россией

Странам Запада необходимо возобновить диалог с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио в Братиславе.

«Мы (государства Евросоюза (ЕС) — Прим. ред.) должны вести диалог с Российской Федерацией, мы должны вести диалог с российским президентом Владимиром Путиным», — призвал Роберт Фицо.

Словацкий премьер-министр добавил, что если контакт с Россией не будет налажен, то лидеры Евросоюза не смогут говорить о своей заинтересованности в завершении украинского конфликта. По словам Фицо, он мог завершиться в первые месяцы после его начала, однако этому помешали некоторые западные политики.

Он также раскритиковал выделение Евросоюзом кредита Украине на 90 миллиардов евро, из которых 60 миллиардов евро, по его мнению, пойдут на вооружение. Также Фицо считает, что ЕС находится в глубоком кризисе.

Ранее о намерениях установить прямой канал связи с Россией высказался президент Франции Эммануэль Макрон. По словам французского лидера, достижение мира на Украине невозможно без участия Европы. Он намерен начать дискуссию о будущей архитектуре европейской безопасности.

Макрон добавил, что европейские страны должны быть частью решения украинского вопроса и потому будут участвовать в обсуждении. Кроме того, у этих государств есть собственные интересы, которые необходимо защищать. Особенно важны аспекты, связанные с «будущей стратегической стабильностью на континенте».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

