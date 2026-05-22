Путин призвал создать международную систему равной безопасности

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова

Она должна предполагать решение любых разногласий дипломатическим путем.

Путин выступил за решение любых споров без диктата

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Russian Foreign Ministry's offi

Россия выступает за создание международной системы безопасности, в которой не будет места диктату и силовому давлению. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности.

«Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата и силового давления», — отмечается в обращении главы государства.

Главная цель новой системы — гарантия того, что любые споры и противоречия между странами будут решаться только мирным, политико-дипломатическим путем.

Путин подчеркнул, что это поможет государствам развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер заявил, что использование ядерного оружия допустимо только как крайняя мера для обеспечения национальной безопасности. Путин сообщил об этом во время совместных учений стратегических сил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

