Путин призвал создать международную систему равной безопасности

Россия выступает за создание международной системы безопасности, в которой не будет места диктату и силовому давлению. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам международных общественно-политических слушаний по евразийской безопасности.

«Наша страна неизменно и настойчиво выступает в пользу формирования международной системы равной и неделимой безопасности, которая исключала бы методы диктата и силового давления», — отмечается в обращении главы государства.

Главная цель новой системы — гарантия того, что любые споры и противоречия между странами будут решаться только мирным, политико-дипломатическим путем.

Путин подчеркнул, что это поможет государствам развивать взаимовыгодное сотрудничество.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский лидер заявил, что использование ядерного оружия допустимо только как крайняя мера для обеспечения национальной безопасности. Путин сообщил об этом во время совместных учений стратегических сил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

