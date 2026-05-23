Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину после трагедии на шахте в Китае

Лилия Килячкова
Взрыв в Шаньси унес десятки жизней и привел к масштабной спасательной операции.

Фото: www.globallookpress.com/Russian Govern/Alexander Kazakov

Президент России Владимир Путин передал глубокие соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с трагедией на угольном предприятии в китайской провинции Шаньси. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уважаемый господин председатель, дорогой друг! Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы на угольной шахте в провинции Шаньси», — говорится в телеграмме.

Путин также попросил передать слова поддержки и сочувствия семьям погибших шахтеров, а пострадавшим пожелал скорейшего восстановления.

Инцидент произошел 22 мая на шахте Люшэнью, когда под землей находились 247 работников. В результате взрыва газа погибли по меньшей мере 82 человека.

По информации South China Morning Post, причиной трагедии стал подземный газовый взрыв. Руководитель компании Shanxi Tongzhou Group Liushenyu Coal Industry Co., отвечавший за работу шахты, был задержан. Спасательные и следственные службы продолжают работу на месте происшествия.

