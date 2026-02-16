У Курильских островов произошло четыре землетрясения магнитудой до 6,2

Четыре подземных толчка магнитудой от 4,2 до 6,4 произошли у побережья Курильских островов. Об этом 15 февраля сообщили на сайте Камчатского филиала единой Геофизической службы РАН (КФ ФИЦ ЕГС РАН).

Согласно данным специалистов, эпицентры находились на расстоянии от 112 до 329 км от Северо-Курильска, а очаги располагались примерно на глубине 30 км. Информации о жертвах или повреждениях инфраструктуры на текущий момент не поступало.

Служба также регистрировала подземные толчки магнитудой 5,7 на Камчатке 10 февраля. Тогда эпицентр располагался в 188 км от Петропавловска-Камчатского, а глубина очага достигала 42,8 км.

Ранее, 10 февраля, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении в Краснодарском крае магнитудой 4,8.

По информации специалистов, подземные толчки были зарегистрированы в 02:21 по московскому времени. Эпицентр находился приблизительно в 35 км северо-западнее Новороссийска с населением около 345 тыс. человек, а очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях или пострадавших на данный момент не поступало.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



