Потенциальных авиадебоширов будут выявлять до посадки на рейс

Транспортная полиция советует обращать особое внимание на нетрезвых пассажиров.

Потенциальных дебоширов будут выявлять еще до посадки в самолет. Как пишут «Известия», буйных пассажиров хотят отслеживать еще на этапах регистрации и досмотра.

В большинстве случаев хулиганы проходят на посадку в нетрезвом состоянии. И транспортная полиция рекомендует службам безопасности обращать особое внимание именно на таких путешественников.

Но эксперты отмечают: критерии, по которым туристов можно отнести к возможным правонарушителям, четко не сформулированы. Само по себе опьянение — не показатель. Наиболее эффективной мерой, по мнению специалистов, стало бы появление единого черного списка пассажиров, которым не будут продавать билеты.

