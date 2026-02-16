Словакия готова возобновить авиасообщение с Россией

Словакия согласна открыть свое небо для российских самолетов в случае отмены санкций ЕС. Об этом в интервью «Известиям» заявила пресс-секретарь министерства транспорта республики Петра Полячикова.

«Если эти ограничения будут отменены, воздушное пространство Словацкой Республики будет доступно для выполнения полетов указанными авиаперевозчиками или воздушными судами (зарегистрированными в РФ. — Прим. ред.)», — уточнили в ведомстве.

Как отметила пресс-секретарь, возможность открытия регулярных или нерегулярных прямых авиарейсов между Словакией и Россией зависит от заинтересованности авиаперевозчиков.

По словам Полячиковой, Республика будет готова рассмотреть вопрос о выдаче разрешений при условии соблюдения общих требований к входу в воздушное пространство страны, требований соответствующих соглашений о воздушном транспорте (услугах) и европейского законодательства.

Ранее, 15 февраля, словацкий премьер-министр Роберт Фицо призвал Запад к прямому диалогу с Россией. Он предупредил европейский лидеров о невозможности завершения украинского конфликта в случае, если не будет налажен контакт с российским президентом Владимиром Путиным.

Эксперты полагают, что запуск авиасообщения – это первый шаг на пути к снятию антироссийских ограничений. При этом лагерь сторонников диалога с Россией только расширяется.

Так, например, президент Франции Эмманюэль Макрон намерен установить прямой канал с Москвой. Он также предложил европейским лидерам восстановить контакты с Россией и начать обсуждение новой архитектуры европейской безопасности. В Италии отреагировали схожим образом - премьер-министр Джорджа Мелони выступила с инициативой назначить спецпосланника Европы по украинскому урегулированию.

Кроме того, с 1 января в поддержку контактов с Москвой выступил Кипр, которому перешло председательство. Президент республики Никос Христодулидис призвал Евросоюз начать выстраивать диалог с Путиным напрямую и заверил в намерении способствовать урегулированию конфликта на Украине.

Стоит отметить, что все 37 государств ЕС закрыли воздушное пространство для России и прекратили прямые авиарейсы после начала специальной военной операции в феврале 2022 года.

