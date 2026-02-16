Удар стихии: прогноз магнитных бурь с 16 по 22 февраля

ИКИ РАН: с 16 по 22 февраля ожидаются сильные магнитные бури

Серьезный подъем геомагнитного возмущения ожидается на Земле в утренние часы понедельника. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

Основной удар стихии придется на период с 6:00 до 8:00 по московскому времени, когда показатели активности переместятся в так называемую «красную» зону. Нестабильность магнитного поля сохранится примерно до полудня, после чего ситуация должна стабилизироваться. Согласно прогнозам ученых, оставшаяся часть недели, включая период с 17 по 22 февраля, обещает быть спокойной и благоприятной для метеозависимых людей.

Специалисты отмечают, что 2026 год может стать периодом с аномально высоким количеством солнечных возмущений из-за процесса смены магнитных полюсов на Солнце. Эта перестройка занимает около трех лет и сопровождается активным выбросом плазмы в межпланетное пространство. Когда эти потоки сталкиваются с защитным слоем нашей планеты, возникают колебания, которые мы называем магнитными бурями. Несмотря на временное затишье после 16 февраля, астрономы предупреждают, что светило продолжает аккумулировать огромные запасы энергии, которые могут выплеснуться в любой момент.

Медики подчеркивают, что в конце зимы человеческий организм особенно уязвим из-за накопленной усталости и сезонных заболеваний. В таких условиях даже незначительные колебания магнитного фона могут спровоцировать недомогание, головные боли или перепады давления. Эксперты рекомендуют в пиковые часы нагрузки внимательнее относиться к своему самочувствию и не игнорировать тревожные сигналы организма, своевременно обращаясь за медицинской помощью при необходимости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.