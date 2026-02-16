«Стресс-тест прошел»: стример из Якутии провел трансляцию в 30-градусный мороз и стал звездой

Стример из Якутии kant0ka провел трансляцию в мороз и стал звездой

Якутский стример Иван Андросов, зарегистрированный под ником kant0ka, стал звездой после того, как провел трансляцию с улицы в мороз в -30 градусов. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что техника даже при экстремальных температурах не подвела его — устройства работали на пределе своих возможностей.

Иван отметил, что большинство современных смартфонов оснащены литий-ионными аккумуляторами. Это сыграло не в его пользу: при низких температурах такие устройства отключаются.

«Первые несколько часов телефон у меня, в принципе, бодрячком продержался. Но где-то после третьего часа телефон у меня выключился и ушел в режим защиты. Он у меня на зарядке потом стоял и где-то час, минут сорок, час где-то отказывался включаться», — рассказал стример.

Микрофон продержался чуть больше — четыре часа.

«Но там еще более-менее. Ну, он немножко так поглючил. В принципе, он нормально работает. Он, скажем так, стресс-тест прошел», — добавил Иван.

Гвоздь программы — компьютер — вырубился спустя пять часов трансляции. Фатальных последствий удалось избежать: спустя время техника включилась, экстремальные температуры никак не сказались на ее работоспособности.

Новая звезда киберспорта

Мороз под минус 30, иней на технике и ледяной ветер — в таких условиях в Якутии родилась новая звезда киберспорта. Иван вел трансляции матчей команды HOTU.

Температура опускалась ниже 30 градусов, дыхание превращалось в пар, а оборудование едва выдерживало испытание. Самой большой проблемой стал микрофон — на морозе он периодически покрывался льдом и давал сбои, искажал звук, но эфир не прерывался.

Зрители следили не только за игровыми моментами, но и за тем, как комментатор буквально борется со стихией. Пальцы коченели, техника «капризничала», однако kant0ka продолжал вести трансляцию, не теряя эмоций и азарта.

Необычный формат привлек внимание организаторов. Преданность делу и нестандартный подход оценили настолько высоко, что комментатора пригласили к сотрудничеству на официальной основе. При этом менять условия работы не стали — он по-прежнему будет выходить в эфир на фоне якутских морозов.

Так уличные стримы в суровых условиях превратили локального энтузиаста в заметную фигуру киберспортивной сцены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.