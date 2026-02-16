«Снизить нагрузку»: в России могут ввести мораторий на размеры тарифов ЖКХ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 136 0

Взимаемая с граждан плата за коммунальные услуги в разных регионах РФ отличается.

Заморозка цен на ЖКХ в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Депутат Афонин: в Госдуме рассмотрят возможность моратория на размеры ЖКХ

В России могут ввести мораторий на повышение размеров тарифов жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на законопроект и автора инициативы — депутата Госдумы Юрия Афонина.

Предложение о введении моратория на повышение размеров ЖКХ с 1 марта 2026 по 1 марта 2028 года будет внесено на рассмотрение палаты парламента 16 февраля.

«Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений», — уточнил Афонин.

Тарифы на ЖКХ не могут превышать максимальный порог, установленный правительством РФ. Последние такие нормы были утверждены 25 ноября 2025 года. При этом размеры взимаемой с граждан платы за коммунальные услуги могут отличаться в зависимости от региона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости резкого увеличения стоимости услуг в сфере ЖКХ. От жителей ряда регионов РФ стали поступать жалобы на повышение платы в данной сфере в полтора-два раза.

Это привлекло внимание властей. Депутатский корпус единогласно выступает за то, чтобы тарифы на коммунальные услуги оставались объектом особого государственного контроля.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео