«Снизить нагрузку»: в России могут ввести мораторий на размеры тарифов ЖКХ

Депутат Афонин: в Госдуме рассмотрят возможность моратория на размеры ЖКХ

В России могут ввести мораторий на повышение размеров тарифов жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ). Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на законопроект и автора инициативы — депутата Госдумы Юрия Афонина.

Предложение о введении моратория на повышение размеров ЖКХ с 1 марта 2026 по 1 марта 2028 года будет внесено на рассмотрение палаты парламента 16 февраля.

«Это позволит стабилизировать ситуацию в сфере ЖКХ и снизить нагрузку на граждан и экономику, даст людям возможность спокойно планировать свои расходы на несколько лет вперед, не опасаясь изменений», — уточнил Афонин.

Тарифы на ЖКХ не могут превышать максимальный порог, установленный правительством РФ. Последние такие нормы были утверждены 25 ноября 2025 года. При этом размеры взимаемой с граждан платы за коммунальные услуги могут отличаться в зависимости от региона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о недопустимости резкого увеличения стоимости услуг в сфере ЖКХ. От жителей ряда регионов РФ стали поступать жалобы на повышение платы в данной сфере в полтора-два раза.

Это привлекло внимание властей. Депутатский корпус единогласно выступает за то, чтобы тарифы на коммунальные услуги оставались объектом особого государственного контроля.

