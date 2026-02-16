На севере Москвы загорелось здание офисного центра

|
Дарья Бруданова
Экстренные службы работают на месте.

На севере Москвы загорелось здание автосервиса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Марина Бородкина

Здание автосервиса загорелось на севере Москвы. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Предварительно, возгорание произошло в 1-м Магистральном тупике в хостеле на верхних этажах. Причины пожара, как и его площадь, неизвестны.
Очевидцы сказали, что на четвертом этаже этого здания видно открытое горение. Чтобы спастись от пожара, люди собирались прыгать из окон. Внутри находятся как минимум десять человек.

На месте уже работают сотрудники экстренных служб. Известно, что они спасли одного человека. О пострадавших не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что житель Хабаровска случайно сжег пять квартир. Это случилось почти год назад, 3 августа 2025 года. Мужчина вышел покурить на балкон собственной квартиры на улице Краснодарской. После чего он оставил тлеющие остатки табака и пепел в керамической пепельнице на том же балконе. Они и стали причиной возгорания. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

