Поступила с ОРВИ и не вернулась: мать о причинах гибели 2-летней девочки в больнице Карелии

У погибшей в больнице Карелии 2-летней девочки не было хронических заболеваний

Двухлетняя девочка скончалась в межрайонной больнице города Костомукши утром 14 февраля. Ребенка госпитализировали накануне вечером с жалобами на затрудненное дыхание. Однако состояние малышки резко ухудшилось, а проведенные реанимационные мероприятия не помогли. Мать девочки Виктория в разговоре с 5-tv.ru рассказала о том, что стало причиной гибели ее ребенка.

По словам женщины, ее дочь поступила в стационар с диагнозом ОРВИ, стенозом второй степени и ларинготрахеитом. Мать утверждает, что до этого девочка была абсолютно здоровой, не имела хронических заболеваний и аллергий. Она спокойно посещала детский сад и редко болела. В семье это был третий, самый младший ребенок.

«Мы считаем, что это халатность врачей нашей больницы, к сожалению, в которой нам не смогли оказать своевременную медицинскую помощь. <…> Неправильный диагноз, неправильное лечение назначено было», — рассказала мать погибшей.

После поступления в больницу состояние малышки не улучшалось, а, наоборот, ухудшалось. Отец девочки поддерживал постоянную связь с медучреждением, просил усилить наблюдение, дать кислородную маску и лично приезжал к врачу. По словам матери, медики уверяли семью, что действуют правильно и ситуация под контролем.

«Муж приехал даже, он даже лично разговаривал с этим врачом, но врач сказала, что вы не переживайте, вы в надежных руках, все делается как должно. То есть доверьтесь нам, ну, как бы вот доверились», — поделилась пострадавшая.

После трагедии родители обратились в Следственный комитет и прокуратуру. Как сообщают в региональном СК, оперативно был произведен осмотр места трагедии, а также были изъяты необходимые медицинские документы, записи с камер видеонаблюдения и предметы, представляющие интерес для следствия. На данный момент допрашиваются медработники учреждения.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.

«Я считаю, что здоровые дети не должны умирать от ОРВИ, тем более, когда попадают в больницу в надежде, что им помогут. <…> Я даже не могла бы думать об этом, что ты едешь в больницу и оттуда не вернешься», — подытожила Виктория.

