«Хотел посидеть на хлебе с водой»: как актеры худели для съемок в «Красавице»

|
Всем актерам пришлось в обязательном порядке ограничивать себя в еде, чтобы сбросить несколько кило к началу съемок и приблизиться к достоверности в образе их героев.

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Актерам Айнутдиновой и Чечулину пришлось худеть для съемок в «Красавице»

Для работы в картине «История спасения бегемота по имени Красавица» юным артистам Полине Айнутдиновой и Елисею Чучилину пришлось снизить вес. Актеры рассказали корреспонденту 5-tv.ru, как проходила их подготовка к съемкам.

По словам Полины, работа над фильмом потребовала дисциплины.

«Он (режиссер Антон Богданов — Прим. ред) еще нам сказал худеть», — поделилась актриса.

Елисей признался, что действительно сбросил вес во время съемочного периода.

«Я похудел на три килограмма. Просто не ели практически. Я весил 25 килограммов на момент съемок. Для, по-моему, десяти лет это вообще минимум такой самый», — сказал он.

Мальчик добавил, что хотел ограничить себя в питании еще сильнее, однако родители не позволили ему этого сделать.

«Хотел посидеть на хлебе… Родители не разрешили», — добавил Елисей.

Фильм, снятый режиссером Антоном Богданов, основан на реальных событиях и рассказывает о подвиге сотрудников Ленинградского зоосада в годы блокады. В центре истории — спасение бегемота по кличке Красавица, за которой ухаживали и которую буквально выхаживали в тяжелейших условиях войны. Картина посвящена людям тыла, их мужеству и человечности, проявленным в нечеловеческих обстоятельствах.

Премьерный показ прошел в эмоциональной атмосфере. Зрители отмечали, что фильм получился пронзительным и трогательным, а тема заботы о животных на фоне военных испытаний усиливает драматизм истории. В СМИ картину уже называют важным напоминанием о «тихих подвигах» мирных жителей, чьи поступки во многом определяли силу духа блокадного города.

Создатели подчеркивают, что «Красавица» — это не столько военное кино, сколько рассказ о милосердии и ответственности, который будет понятен и взрослым, и юным зрителям.

