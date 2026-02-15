«Вырос как мужчина»: Канухин о съемках в фильме Юрия Быкова

Актер Владимир Канухин вырос как мужчина во время съемок фильма Юрия Быкова

Российский актер Владимир Канухин вырос как мужчина на съемках триллера режиссера Юрия Быкова «Вершина». Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере исторической драмы «История спасения бегемота по имени Красавица».

По словам Канухина, на съемках он впервые ощутил горную болезнь, находясь на высоте 3200 метров. Он не понимал, что происходит в этот момент с организмом. При этом режиссер всячески пытался помочь артисту справиться с этим недугом.

«Если честно, такие более жесткие приключения объединяют людей намного ближе. То есть главный ресурс — это человек. Мы очень рады, что мы объединились и стали такой очень близкой командой», — поделился Канухин.

Владимир также отметил, что за время съемок у него произошел внутренний рост, он вырос как мужчина.

«Прошел весь путь, грубо говоря, знаешь, как в „Капитанской дочке“, где есть Гринев, который проходит путь от <…> Петруши до Гринева. Вот такой весь путь роста», — рассказал артист.

Ранее актриса театра и кино Анна Банщикова рассказала о своей героине в фильме «Вершина». В этой картине Банщикова играет одну из участниц экспедиции — группа любителей под присмотром трех гидов начинает восхождение, которое перевернет их мировоззрение. Их ждут лавины, холод, страх и собственные демоны, от которых не спрячешься ни внизу, ни наверху.

Героиня Банщиковой находится в поисках любви, как и любой другой человек на Земле. Ей предстоит испытать это чувство, разочароваться в нем, проверить себя на прочность и, может быть, понять, что ей действительно нужно.

