«Вырос как мужчина»: Канухин о съемках в фильме Юрия Быкова

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив

Съемки триллера «Вершина» проходили в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Актерам пришлось пройти настоящую альпинистскую подготовку.

Фото, видео: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актер Владимир Канухин вырос как мужчина во время съемок фильма Юрия Быкова

Российский актер Владимир Канухин вырос как мужчина на съемках триллера режиссера Юрия Быкова «Вершина». Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере исторической драмы «История спасения бегемота по имени Красавица».

По словам Канухина, на съемках он впервые ощутил горную болезнь, находясь на высоте 3200 метров. Он не понимал, что происходит в этот момент с организмом. При этом режиссер всячески пытался помочь артисту справиться с этим недугом.

«Если честно, такие более жесткие приключения объединяют людей намного ближе. То есть главный ресурс — это человек. Мы очень рады, что мы объединились и стали такой очень близкой командой», — поделился Канухин.

Владимир также отметил, что за время съемок у него произошел внутренний рост, он вырос как мужчина.

«Прошел весь путь, грубо говоря, знаешь, как в „Капитанской дочке“, где есть Гринев, который проходит путь от <…> Петруши до Гринева. Вот такой весь путь роста», — рассказал артист.

Ранее актриса театра и кино Анна Банщикова рассказала о своей героине в фильме «Вершина». В этой картине Банщикова играет одну из участниц экспедиции — группа любителей под присмотром трех гидов начинает восхождение, которое перевернет их мировоззрение. Их ждут лавины, холод, страх и собственные демоны, от которых не спрячешься ни внизу, ни наверху.

Героиня Банщиковой находится в поисках любви, как и любой другой человек на Земле. Ей предстоит испытать это чувство, разочароваться в нем, проверить себя на прочность и, может быть, понять, что ей действительно нужно.

