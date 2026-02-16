В Уфе из-за письма с угрозами эвакуировали студентов и сотрудников колледжа

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 71 0

Стрельба в колледже: меры безопасности и эвакуация

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Уфе эвакуировали студентов и сотрудников колледжа после получения электронного письма с угрозой. Об этом сообщили в пресс-службе министерства просвещения Башкирии, передает ТАСС.

По данным ведомства, сообщение поступило на электронную почту Уфимского колледжа радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Руководство учебного заведения незамедлительно приняло меры по обеспечению безопасности находящихся в здании людей.

Согласно утвержденному алгоритму действий, была организована эвакуация студентов и сотрудников, после чего на место вызвали представителей органов внутренних дел для проверки информации и оценки ситуации. В министерстве подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал.

Помимо этого, уточняется об эвакуации еще одного колледжа, лицея и автовокзала. В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку по факту случившегося.

На фоне недавних событий

Повышенное внимание к подобным сообщениям связано с участившимися случаями стрельбы и поджогов в учебных заведениях. Одна из таких трагедий произошла 11 февраля в Анапе. Тогда в холле индустриального техникума стрельбу открыл 17-летний студент.

В результате нападения погиб охранник, который первым встретил начавшего стрельбу, успел вызвать силовиков и не позволил ему пройти дальше в здание. По официальным данным, были ранены как минимум два человека — сотрудница техникума и студент. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии.

