«Ушел в тайгу»: тигра, который убил охотника в Приморье, не поймали

|
Дарья Бруданова
Чудовищный инцидент произошел накануне.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Stefan Huwiler; 5-tv.ru

Первые сутки поиска тигра, который загрыз охотника в Чугуевском округе Приморского края, не дали результата. Об этом корреспонденту 5-tv.ru сообщил заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края Филипп Шутов.

«Зверь покинул место, где он совершил нападение, и ушел в тайгу. Операция по поиску тигра продолжается. Поиски будут возобновлены с наступлением светлого времени суток», — сказал Филипп Шутов.

Он добавил, что в поисках задействованы 12 человек, а также десять единиц техники.

Чудовищный инцидент произошел накануне. Зверь напал на охотника примерно в 20 километрах от села Извилинка. Это случилось, когда мужчина подвозил корма на подкормочную площадку. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все детали произошедшего.

Это не первый случай нападения тигра на людей в Приморье. Ранее сообщалось, что только в 2025 году местные жители столкнулись с животными почти тысячу раз. Дошло до того, что многие жители боятся отпускать на улицу детей.

