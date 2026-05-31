Жена Сафонова составила российский флаг из пакетов на финале Лиги чемпионов

Светлана Стофорандова Журналист

Так она обошла запрет на использование национальной символики.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Maxim Thore; Instagram*/topolina_13; 5-tv.ru

Жена российского футболиста французского клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвея Сафонова Марина обошла запрет на использование российской символики. Во время финала Лиги чемпионов в Будапеште она пронесла на трибуну пакеты белого, синего и красного цветов, из которых сложила самодельный триколор. Видео с флагом на личной странице в социальных сетях опубликовала спортивный журналист Полина Лысенко.

В решающем матче турнира ПСЖ обыграл лондонский «Арсенал» со счетом 4:3 в серии пенальти после ничьей 1:1. Эта победа стала второй подряд для французского клуба. Сам же Матвей стал первым за 35 лет российским футболистом, который выиграл Лигу чемпионов, выйдя на поле в стартовом составе.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что во время матча Сафонов получил удар по голове, после которого еще три минуты не мог прийти в себя. Футболист нашел в себе силы продолжить игру, однако последствия травмы он ощущает до сих пор.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

