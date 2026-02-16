Армейские будни с брандспойтом: срочников могут привлечь к тушению пожаров

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 120 0

Молодые бойцы смогут сменить автоматы на пожарные рукава в рамках новой инициативы оборонного ведомства.

Когда срочников привлекут к тушению пожаров

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Минобороны разрешило отправлять срочников тушить пожары

Российские призывники получат возможность проходить службу в подразделениях Федеральной противопожарной службы. Соответствующая инициатива была официально согласована с Министерством обороны РФ, о чем в ходе выступления перед депутатами Государственной думы заявил руководитель МЧС России Александр Куренков.

Глава ведомства уточнил на заседании комитета по безопасности и противодействию коррупции, что вопрос комплектования реагирующих подразделений за счет военнослужащих по призыву является отдельным и важным пунктом развития структуры.

Для реализации данного механизма на практике властям потребуется скорректировать действующее законодательство.

«Отдельным вопросом является привлечение военнослужащих по призыву для комплектования реагирующих подразделений Федеральной противопожарной службы. С Минобороны России эта инициатива уже согласована», — подчеркнул Куренков.

В случае окончательного одобрения проекта законодателям предстоит внести соответствующие правки в федеральный закон «О пожарной безопасности», чтобы юридически закрепить статус срочников-пожарных.

Расширение функционала призывников происходит на фоне высокой популярности профессиональной военной службы. Ранее президент страны Владимир Путин обращал внимание на значительный интерес граждан к контрактной форме деятельности. По данным на конец 2025 года, ряды вооруженных сил пополнили более 400 тысяч добровольцев, что позволило оборонному ведомству проводить строгий отбор кандидатов из-за большого количества обращений в военные комиссариаты. Таким образом, привлечение срочников в МЧС может стать дополнительным инструментом обеспечения общественной безопасности при участии молодежи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео