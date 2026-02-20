Привычка все смахивать: правда ли закрытые приложения экономят заряд телефона

Закрытые приложения не экономят заряд телефона

Большинство людей хотя бы раз в день открывают список запущенных приложений и начинает методично «смахивать» все подряд. Кажется логичным, что если программа не работает, значит, она не тратит заряд. Но действительно ли закрытые приложения продлевают жизнь батарее? Или это один из цифровых мифов?

Разобрались в материале 5-tv.ru.

Откуда взялась эта привычка

В эпоху первых смартфонов оперативной памяти было мало, процессоры были слабее, а системы — менее оптимизированными. Тогда принудительное закрытие приложений действительно могло повлиять на производительность и автономность.

Но современные операционные системы устроены иначе. Они не держат десятки программ «в активной работе». Когда вы выходите из приложения, оно чаще всего переходит в спящий режим. Это не активная работа, а зафиксированное состояние.

Проще говоря: приложение не работает, оно просто ждет.

Что на самом деле происходит в фоне

Большинство программ в фоне не используют процессор и почти не расходуют заряд. Система сама решает, кому можно обновляться, а кого нужно «заморозить».

Настоящими пожирателями батареи являются:

навигация и геолокация;

постоянная передача данных;

стриминг видео;

игры;

слабый сигнал сети;

максимальная яркость экрана.

А вот список приложений в меню многозадачности — это не активные пожиратели энергии.

Почему постоянное «смахивание» может вредить

Звучит парадоксально, но принудительное закрытие приложений иногда расходует больше энергии, чем их фоновое существование.

Когда вы полностью закрываете программу, а затем снова открываете ее, система вынуждена загружать ее заново — с нуля. Это требует больше ресурсов, чем просто разбудить уже сохраненное состояние.

Поэтому привычка каждые 15 минут очищать список приложений не только не экономит батарею, но и может слегка увеличивать расход энергии.

Когда закрывать все-таки нужно

В этом вопросе, конечно, есть исключения. Принудительное закрытие оправдано, если:

приложение зависло;

оно явно работает с ошибкой;

активно использует геолокацию или запись;

система показывает аномальный расход энергии именно этим приложением.

В остальных случаях лучше позволить операционной системе самой управлять процессами. Она делает это гораздо эффективнее, чем пользователь вручную.

Что действительно помогает сохранить заряд

Если цель — продлить автономность, стоит обратить внимание на более значимые факторы:

снизить яркость экрана или включить автояркость,

отключить ненужные уведомления и фоновое обновление для тяжелых приложений,

выключить геолокацию там, где она не нужна постоянно,

использовать режим энергосбережения.

Так это миф или правда

Миф. Закрытие приложений вручную почти не влияет на расход батареи в современных смартфонах. В большинстве случаев система сама эффективно управляет ресурсами.

Поэтому можно перестать нервно «смахивать» все подряд. Телефон от этого не станет жить дольше. А вот вы точно станете спокойнее.

