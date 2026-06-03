Тайвань вооружил роботов-собак: тепловизоры, разведка и управляемая стрельба

Тайвань представил три модели роботов-собак для военных целей

Тайвань представил три прорывных модели роботов-собак, разработанных для военных целей. Выглядят они как привычные нам игрушки, но внутри — гораздо более умная и опасная начинка.

Первая модель оснащена тепловизором для ночного наблюдения. Она же может составлять трехмерные карты местности.

Вторая сделана для электронно-оптической разведки. Робот ищет и опознает цели, передавая данные в командный центр.

И третий, самый перспективный экземпляр, — по сути дистанционно управляемая оружейная станция.

Потенциальная область применения включает береговую оборону, охрану аэродромов, подавление беспорядков и ведение боевых действий в городских условиях. Специалисты отмечают многозадачность этих боевых машин.

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