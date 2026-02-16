Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи

Спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее дневниковые записи

Почти 44 года после смерти народной артистки СССР Анны Герман в ее доме обнаружили записи, которые никогда прежде не издавались. Биограф певицы нашел их в шкафу, в дальнем углу комнаты, где хранились ее личные вещи. Эти материалы впервые показали в ток-шоу телеведущего Андрея Малахова, передает Starhit.ru.

Анна Герман ушла из жизни в 1982 году — ей было всего 46 лет. Ей диагностировали саркому (рак костей), врачи связывали болезнь с тяжелыми последствиями аварии 1967 года.

«Собирали по кусочкам»

В тот роковой день музыкант Герман, находившийся за рулем, заснул, и автомобиль попал в ДТП. Певица получила 49 переломов и провела 14 дней в коме. Врачи сомневались, что она вообще сможет ходить.

Позже одна из знакомых, оставшись с ней в гримерке, увидела на спине певицы огромные шрамы. На вопрос, откуда они, Герман спокойно ответила: «А что ты хочешь, Алла, меня по кусочкам собрали».

Вопреки прогнозам медиков, спустя три года она снова вышла на сцену. В СССР ее популярность сравнивали с масштабом Эдиты Пьехи и Муслима Магомаева, а за рубежом ее голос знали миллионы.

Последние годы — боль и молитвы

Радовать публику долго Герман не смогла. Саркома прогрессировала, и последние два года жизни певица провела в двухэтажном доме, который когда-то приобрела, расселив несколько семей.

Муж Збигнев Тухольский вспоминал, что скорую помощь вызывали по 12–13 раз в день. Медики не успевали доехать до больницы, как приходилось возвращаться обратно.

По его словам, организм уже не принимал пищу, а единственным утешением для Анны стали молитвы, на которые она сама писала музыку.

«У нее все в этом: и надежда, и плач. И свое состояние — она все перенесла в этот псалом. Это ее состояние последнее. Тем более, что она всегда хотела уже в последние годы петь только для Бога. И она думала только о своей загробной жизни. Душа просто разрывается от этой молитвы и просьбы и мольбы к Богу. А она же была при смерти, это же понятно, что ее боль никогда не покидала. Это плач Господу, что „Ты меня не оставишь никогда“», — рассказывала знавшая певицу матушка Екатерина.

Находка спустя десятилетия

Спустя десятилетия после смерти певицы ее биограф Иван Ильичев получил доступ к личным вещам артистки. В шкафах ее комнаты он обнаружил редкие материалы, в том числе неизвестные записи, которые никогда ранее не публиковались.

Среди находок оказались также дневники Анны Герман, где она делилась размышлениями о любви, творчестве и вере.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.