Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ

Путин присвоил актеру Алексею Гришину звание заслуженного артиста России

Актер Алексей Гришин получил звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном портале правовых актов.

Многие зрители сразу вспомнят Гришина по культовому фильму Алексея Балабанова «Брат 2». Именно он сыграл бортпроводника, к которому героиня Мэрилин обращается с фразой: «Мальчик, водочки нам принеси! Мы домой летим».

Алексей Гришин снимался в таких известных картинах, как «Вызов», «Онегин» и «Семейный переполох», а также является актером Театра на Таганке.

Вместе с ним звание заслуженного артиста России получили главный дирижер оркестра Рязанского государственного академического русского народного хора имени Попова Александр Орешкин и артист Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала Ильдус Абрахманов.

Ранее 5-tv.ru писал, что заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов получил звание народного артиста России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX



