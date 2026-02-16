Владимир Путин присвоил Денису Майданову звание народного артиста России

Завтра российскому певцу исполнится 50 лет.

За какие заслуги Денису Майданову присвоили звание народного

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Певец Денис Майданов стал народным артистом России

Заслуженный артист Российской Федерации Денис Майданов удостоен почетного звания народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, документ уже опубликован на портале правовых актов.

В тексте указа отмечается, что звание присвоено «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность».

Радостное событие практически совпало с юбилеем артиста — 17 февраля ему исполняется 50 лет.

Интерес к музыке у Дениса Майданова проявился еще в детстве, в 13 лет он начал осваивать гитару. В 2001 году будущий народный артист переехал в Москву, где первое время работал «за кадром». Он писал стихи и музыку для звезд отечественной эстрады, а позже начал сольную карьеру.

Помимо сцены, Майданов активно участвует в жизни страны. С 2021 года он является депутатом Государственной Думы от партии «Единая Россия» и занимает пост первого заместителя председателя комитета по культуре.

Ранее сообщалось, что в рамках акции «Уроки мужества», посвященной снятию блокады Ленинграда, Денис Майданов провел занятие для подмосковных школьников.

