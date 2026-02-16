«По привычке»: Тактаров признался, что сын до сих пор «тянет» из него деньги

Актер Олег Тактаров продолжает финансово помогать младшему сыну

Даже став взрослым и начав неплохо зарабатывать, младший сын актера и телеведущего Олега Тактарова до сих пор не прочь взять у отца деньги. Артист поделился этой деталью из семейной жизни с корреспондентом 5-tv.ru на премьере фильма «Дополнительное время».

Артист рассказал, что его младший сын, Никита, раньше любил компьютерные игры и постоянно просил у него деньги, чтобы оплатить в них дополнительные услуги. Сейчас, по словам актера, сын уже сам неплохо зарабатывает, но старая привычка брать у него деньги сохранилась.

«Зарабатывает, а по привычке до сих пор из меня что-то тянет», — поделился Олег Тактаров.

У актера есть трое сыновей от разных браков: старший Сергей, средний Китон и младший Никита.

Ранее 5-tv.ru писал, что дети Олега Тактарова «разбросаны по всему миру», очень самостоятельны и свободно перемещаются по разным городам.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX



