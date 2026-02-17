Прощупывали почву: Европа пыталась присоединиться к женевским переговорам

Представители европейских стран пытались присоединиться к переговорам в Женеве

Представители европейских стран пытались прощупать почву, чтобы присоединиться к переговорам по урегулированию украинского конфликта в Швейцарии. Однако за общим столом обсуждений их не будет. Об этом сообщил источник ТАСС.

Очередной раунд переговоров России, США и Украины состоится 17–18 февраля в закрытом формате без присутствия прессы. До этого трехсторонние консультации прошли в Абу-Даби 23–24 января и 4–5 февраля также в столице ОАЭ.

Российская делегация, которую возглавляет помощник президента России Владимир Мединский, предположительно вылетела из аэропорта Внуково в Женеву 16 февраля.

В ее составе — начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Игорь Костюков и заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

В Женеву уже прибыла украинская делегация и готова к переговорам. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. Он отметил, что стороны планируют обсудить вопросы безопасности и гуманитарную повестку.

Со стороны США в трехсторонних консультациях примут участие специальный посланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер.

