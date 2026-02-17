Российская делегация направилась на переговоры в Женеву

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 183 0

Трехсторонняя встреча будет закрыта для СМИ.

Фото: Федина Алена/ТАСС

Российская делегация, которую возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, предположительно вылетела в Женеву 16 февраля для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Об этом можно судить по данным сервиса Flightradar.

Согласно информации ресурса, самолет Ил-96 специального летного отряда «Россия» покинул аэропорт Внуково в 23:35 по московскому времени.

Новый раунд переговоров между Россией, США и Украиной намечен на 17–18 февраля и пройдет в закрытом формате без присутствия прессы.

Ранее в тот же день секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинская делегация уже прибыла в Женеву и готова к трехсторонним консультациям. По его словам, стороны намерены обсудить вопросы безопасности и гуманитарную повестку.

