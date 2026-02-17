В США во время хоккейного матча произошла стрельба — погибли два человека

Есть пострадавшие.

Фото, видео: Reuters/Brian Snyder; 5-tv.ru

На северо-востоке США во время хоккейного матча между учащимися двух школ по зрителям открыли автоматный огонь.

Все произошло на ледовой арене, популярной у местных жителей. Известно, что погибли двое из них. Ранены как минимум четыре человека. При этом нападавший отказался сдаться полиции и покончил с собой.

Власти проводят расследование — о мотивах преступника пока нет никакой информации.

