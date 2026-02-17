Дима Билан взял кредит ради покупки дома

Заслуженный артист России Дима Билан осуществил давнюю мечту — приобрел дом у воды. Покупка далась певцу непросто. Об этом он рассказал Газете.ру во время пресс-подхода на своем шоу «Я просто люблю тебя».

«Река, понимаете? Она прям на заднем дворе, и в ней можно ловить рыбу», — поделился артист.

По словам исполнителя, ради нового жилья ему пришлось выставить на продажу два дома, а также оформить кредит. Тем не менее он не скрывает, что результат того стоил: в особняке оборудован бассейн, где он восстанавливается после концертов и интенсивных выступлений.

Билан отметил, что для него важно было найти пространство, где можно уединиться и перезагрузиться после работы, и теперь, похоже, это место у него появилось.

