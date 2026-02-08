«Я однолюб»: Дима Билан выступил за важность венчания в браке

Певец Дима Билан выступил за важность венчания в браке

Заслуженный артист России Дима Билан поделился сокровенным — пусть и с неохотой, он поговорил с 5-tv.ru о личной жизни и отношении к браку на празднике музыки и любви — Big Love Show 2026 от Love Radio. И назвал себя верным большому чувству однолюбом.

«Можно сказать, я однолюб, я редко влюбляюсь, но на очень долго. Такое мое психическое устройство. Да, вообще-то всегда (влюблен. — Прим. ред.), постоянно», — сказал исполнитель.

Раскрывать все тайны не стал. Имени своей возлюбленной не назвал. А может, он имел в виду, что влюблен в музыку и творчество? Кто знает. Но даже о самом невероятном поступке, посвященном избраннице, Билан высказался очень скупо и пространно.

«Мой ответ вы, наверное, знаете, не безумного гораздо меньше, чем безумного в моей жизни», — отметил певец.

Прокомментировал 44-летний музыкант и свое отношение к браку. Несмотря на то, что к его имени давно прикрепился ярлык закоренелого холостяка, он уважает официальный брак и венчание.

«Я думаю, что просто больше уверенности появляется друг за друга, за то, что этот тандем, союз гарантированно будет справедливым. В этом, мне кажется, как раз заключается вот этот смысл печати в паспорте. Хотя жанр тоже достаточно… Не сотни лет он существует, вот венчание еще есть — такая небесная вещь тоже важна», — заключил Билан.

