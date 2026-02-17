Определял остроту и дерзость: умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберг

Диана Кулманакова
В 2011 году его заслуги были официально отмечены включением в Зал славы.

Фото: www.globallookpress.com/Pascal Deloche

Умер автор хитов Мадонны и Уитни Хьюстон Билли Стейнберг

Знаменитый американский поэт-песенник Билли Стейнберг скончался в возрасте 75 лет в Калифорнии после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает издание Variety со ссылкой на официальное заявление его адвоката Лори Сориано.

Музыкант, чье имя неразрывно связано с эпохой 1980-х и 1990-х годов, ушел из жизни в понедельник, оставив после себя колоссальное творческое наследие, включая такие бессмертные произведения, как «Like a Virgin» и «True Colors».

Стейнберг получил всемирное признание благодаря многолетнему сотрудничеству с композитором Томом Келли. В этом дуэте Билли практически всегда отвечал за текстовую составляющую, в то время как Келли занимался мелодиями. Вместе они создали композиции, ставшие визитными карточками для многих звезд первой величины. Среди их работ — «Eternal Flame» группы The Bangles, драйвовая «So Emotional» Уитни Хьюстон и драматичная «Alone» рок-коллектива Heart.

Даже после того как Келли завершил карьеру в середине 1990-х, Стейнберг продолжал выпускать хиты. Он работал с Селин Дион над песней «Falling Into You» и Деми Ловато.

Творческий путь Стейнберга начался с группы Billy Thermal. Однако настоящий успех пришел к нему именно в качестве автора для других исполнителей. В 2011 году его заслуги были официально отмечены включением в Зал славы авторов песен.

«Я всегда начинал с лирики. Для меня было важно найти фразу или название, которые имели бы определенную остроту и дерзость, ведь в этом и заключается суть рок-н-ролла», — отметил он в одном из своих последних интервью.

У музыканта остались супруга Трина, двое сыновей, двое сестер и двое пасынков. Его дело продолжает сын Эзра, также ставший профессиональным автором песен.

