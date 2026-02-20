Дюжина преград на пути к стройности: ошибки, мешающие похудеть

Daily Mail: зачастую похудеть мешает неправильный режим питания

Неправильный режим питания и игнорирование потребностей организма часто становятся главными причинами отсутствия прогресса в коррекции фигуры. Об этом сообщает Daily Mail.

Диетологи подчеркивают, что ключевой проблемой является чрезмерно низкое потребление калорий, которое замедляет метаболизм. Организм воспринимает резкий дефицит как сигнал к выживанию и начинает активнее накапливать жировые запасы. Специалисты рекомендуют снижать суточную норму не более чем на 300–500 калорий от уровня поддержания веса.

Важную роль играет состав рациона: недостаток белка и клетчатки провоцирует постоянное чувство голода. Анна Грум из Британской диетической ассоциации отмечает, что быстрые диеты часто ведут к замкнутому кругу разочарований, так как они слишком ограничительны для длительного соблюдения. По ее словам, для устойчивого результата необходимо менять мышление и уровень активности. Среди других ошибок эксперты выделяют злоупотребление «жидкими калориями», такими как сладкий кофе или алкоголь, а также пренебрежение силовыми тренировками в пользу только кардионагрузок.

Дополнительными факторами риска считаются дефицит сна и плохая работа кишечника. Недосып менее шести часов в сутки нарушает баланс гормонов грелина и лептина, отвечающих за аппетит. Также диетологи советуют не полагаться исключительно на силу воли, так как пищевое поведение часто управляется подсознательными привычками. Специалисты рекомендуют отслеживать скрытые перекусы и планировать небольшие поощрения в рационе, чтобы избежать срывов на выходных и психологического выгорания.

