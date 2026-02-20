Дюжина преград на пути к стройности: ошибки, мешающие похудеть

Дарья Орлова
Дарья Орлова 5 0

Многие люди не могут сбросить лишний вес даже при соблюдении строгих ограничений из-за скрытых факторов образа жизни.

Какие ошибки мешают похудеть

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: зачастую похудеть мешает неправильный режим питания

Неправильный режим питания и игнорирование потребностей организма часто становятся главными причинами отсутствия прогресса в коррекции фигуры. Об этом сообщает Daily Mail.

Диетологи подчеркивают, что ключевой проблемой является чрезмерно низкое потребление калорий, которое замедляет метаболизм. Организм воспринимает резкий дефицит как сигнал к выживанию и начинает активнее накапливать жировые запасы. Специалисты рекомендуют снижать суточную норму не более чем на 300–500 калорий от уровня поддержания веса.

Важную роль играет состав рациона: недостаток белка и клетчатки провоцирует постоянное чувство голода. Анна Грум из Британской диетической ассоциации отмечает, что быстрые диеты часто ведут к замкнутому кругу разочарований, так как они слишком ограничительны для длительного соблюдения. По ее словам, для устойчивого результата необходимо менять мышление и уровень активности. Среди других ошибок эксперты выделяют злоупотребление «жидкими калориями», такими как сладкий кофе или алкоголь, а также пренебрежение силовыми тренировками в пользу только кардионагрузок.

Дополнительными факторами риска считаются дефицит сна и плохая работа кишечника. Недосып менее шести часов в сутки нарушает баланс гормонов грелина и лептина, отвечающих за аппетит. Также диетологи советуют не полагаться исключительно на силу воли, так как пищевое поведение часто управляется подсознательными привычками. Специалисты рекомендуют отслеживать скрытые перекусы и планировать небольшие поощрения в рационе, чтобы избежать срывов на выходных и психологического выгорания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
76.64
0.49 90.17
-0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:58
На высоте 462 метров: альпинисты проверили систему обогрева небоскреба «Лахта Центра»
16:51
Николай Парфенюк записал трек «Ты прости меня, мама» для трибьют-альбома «Любэ»
16:44
Чужое тело: в СК раскрыли, как была инсценирована смерть чиновницы из Астрахани
16:41
Синди Кроуфорд исполнилось 60 лет: как супермодель сохраняет молодость
16:29
Без укрытий и сертификатов: в Ярославле антикафе нарушало трудовые права свиней
16:24
«Минуту тишины»: Анастасия Уколова о главных трудностях во время съемок

Сейчас читают

Обнаружены тела семи человек на месте провала автомобиля на Байкале
Джиган припер Самойлову к стенке: рэперу предложили подписать мировое соглашение
Автомобиль с туристами провалился под лед на Байкале — есть погибшие
Забытый узор — золотой запас: почему бабушкины салфетки теперь стоят целое состояние

Интересные материалы

Как поздравить с 23 февраля папу мужа и бойцов СВО: картинки
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
Как провести первую неделю Великого поста: запреты и правила
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции