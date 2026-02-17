Котенок погиб в пожаре в многоэтажном доме на востоке Москвы

В пожаре в многоэтажном доме на востоке Москвы погиб котенок. Об этом сообщил источник 5-tv.ru, также информацию подтверждают экстренные службы города.

Возгорание началось в квартире на четвертом этаже семнадцатиэтажного дома № 6 по Напольному проезду. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как из раскрытого окна вырываются клубы густого дыма, а открытый огонь быстро перекидывается на пятый и шестой этажи.

Как выяснилось, в запертой снаружи квартире находился маленький мальчик — 11-летний сын владельцев. Мальчик кричал родителям, звал их на помощь прямо из окна, так как самостоятельно выбраться не мог.

К сожалению, находившийся в квартире котенок погиб.

По предварительным данным, причиной возгорания стал старый телефон, оставленный на зарядке. Владельцы квартиры также рассказали, что внутри было много книг, что значительно ускорило распространение огня.

Пожарные расчеты оперативно прибыли на место и приступили к эвакуации жильцов. Спасателям удалось вывести из горящего здания восемь человек.

Возгорание локализовано.

