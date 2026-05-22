В результате пожара в конюшне Санкт-Петербурга погибли 18 лошадей

Александра Якимчук
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пожар в конюшне в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга унес жизни как минимум 18 лошадей. Об этом изданию 78.ru сообщила исполнительный директор конноспортивной тренировочной базы Римма Кузенкова.

«Там и мои кони погибли. 18 на данный момент голов, мне сказали», — уточнила она.

По словам исполнительного директора, владельцев животных, в том числе и ее саму, печальные новости шокировали.

О том, что стало причиной пожара, пока не известно. Кроме того, точное число погибших лошадей тоже еще не установлено. Подробная и более точная информация поступит после того, как место происшествия осмотрят специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, в результате атаки украинских безбилетников на кондитерскую фабрику в Черногвардейском районе Макеевки Донецкой Народной Республике вспыхнул пожар. Пламя охватило 7,5 тысячи квадратных метров. В тушении приняли участие 102 сотрудника МЧС и 22 единицы техники. Огонь смогли ликвидировать. В результате происшествия погибла женщина.

