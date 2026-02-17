В качестве ответа на требования Польши репараций от России Москва может прислать ссылку на видео оперы «Иван Сусанин». Об этом в беседе с РБК сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В качестве репарации можем предоставить ссылку на видео оперы «Иван Сусанин», — заявила дипломат на соответствующий запрос.

Опера «Иван Сусанин» посвящена известному эпизоду российской истории, который связан с подвигом костромского крестьянина. Исходя из сюжета, польский отряд направлялся в Кострому с намерением расправиться с юным боярином Михаилом Романовым, однако проводник Иван Сусанин намеренно увел их в непроходимую местность, где погиб вместе с преследователями.

Про подготовку возможного иска к России до этого сообщило издание Financial Times. По информации газеты, директор польского Института оценки военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек заявил о начале работы над подсчетом ущерба. Он подчеркнул, что исследование может оказаться масштабнее оценки потерь от действий нацистской Германии, по которым Польша ранее требовала компенсацию в размере около 1,3 триллиона евро.

Идею обратиться к вопросу репараций со стороны России еще в сентябре 2022 года озвучивал президент Польши Анджей Дуда.

До этого Варшава официально потребовала от Германии 6,2 триллиона злотых (примерно 1,3 триллиона долларов) в качестве компенсации за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны. В соответствующем документе также упоминались потери, которые Польша связывает с действиями СССР, в том числе в период советского присутствия, репрессии, депортации и трагедии в Катыни.

В Москве неоднократно заявляли, что попытки пересмотреть итоги Второй мировой войны и роль советского народа в разгроме нацизма неприемлемы. Мария Захарова также охарактеризовала польские инициативы по репарациям как «шаромыжничество».

Ранее, писал 5-tv.ru, в Финляндии сообщили о возможном напряжении в отношениях РФ и Польши. Последняя, по мнению члена финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема, создает разногласия с Москвой, оказывая поддержку киевскому режиму.

