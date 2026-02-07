В Финляндии сообщили о возможном напряжении в отношениях РФ и Польши

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Политик Армандо Мема прокомментировал решение Хельсинки направить Украине новый пакет помощи на 43 миллиона евро.

Мема заявил о возможном напряжении между РФ и Польши

Фото: © Getty Images/NurPhoto / Contributor

Мема: передача МиГ-29 Украине может испортить отношения между РФ и Польшей

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что передача истребителей МиГ-29 киевскому режиму может испортить отношения России и Польши. Об этом он написал в социальной сети X.

«Еще более тревожно то, что Туск (премьер-министр Польши Дональд. — Прим.ред.) хочет поставить истребители МиГ-29 Украине, а не России», — говорится в посте Мема.

По его мнению, если Польша все же решится на этот шаг, то это будет объявлением войны против РФ.

Также Армандо Мема осудил действия не только Польши, но и других стран — членов Евросоюза в создании напряженных отношений с Москвой через поддержку Киева.

До этого Туск сообщил о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его о помощи: предоставить ему МиГ-29 и иную технику. Польский политик обещал обсудить просьбу главы киевского режима с военным руководством страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что миллиардер Илон Маск назвал главу МИД Польши «слюнявым имбецилом».

