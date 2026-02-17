На Земле началось солнечное затмение

На Земле началось солнечное затмение — первое из двух в этом году. Об этом сообщили в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Полутень Луны упала на нашу планету в 12:58 по Москве в районе Антарктиды. В 14:44 по Москве Луна полностью совместится с Солнцем — это будет похоже на огненное кольцо на небе. Однако увидеть это смогут лишь несколько десятков человек на Земле.

Пик данного явления ожидается в 15:13 по Москве и будет длиться две минуты 19 секунд. При этом кольцевая фаза завершится в 15:37. Среди счастливчиков, которые смогут наблюдать за затмением, — те, кто находится на российской антарктической станции «Мирный». Также хорошо увидит данное явление австралийская исследовательская станция «Дейвис», но уже без формирования кольца.

Частные фазы могут увидеть в Южной Америке, Африке и над Атлантикой. На территории России затмения видно не будет. Солнце и Луна во время явления будут находиться в созвездии Водолея.

