Умер писатель и литературный критик Дмитрий Бавильский

В Челябинске ушел из жизни писатель, литературовед и критик Дмитрий Бавильский. Ему было 57 лет. Об этом сообщил публицист и филолог Николай Подосокорский в своем Telegram-канале.

«В возрасте 57 лет в Челябинске умер Дмитрий Владимирович Бавильский, русский писатель, литературовед, литературный и музыкальный критик, журналист. Он скончался сегодня ночью в больнице», — сказано в публикации.

Дмитрий Бавильский родился в 1969 году в Челябинске в семье врачей. Он являлся заместителем главного редактора журнала «Уральская новь», работал завлитом в Челябинском театре драмы, публиковался в главных литературных журналах и СМИ.

Бавильский был членом Союза российских писателей и Литфонда, получил две премии журнала «Новый мир» (2006, 2009), премию Андрея Белого (2014) и другие награды. Наиболее известные его литературные работы — «Сад камней», «Вавилонская библиотека», «Едоки картофеля» и «Красная точка».

