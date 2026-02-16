Умер звезда «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Роберт Дюваль

Американский актер и режиссер Роберт Дюваль скончался на 96-м году жизни. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на заявление супруги артиста Лучианы Дюваль в социальных сетях.

«Для всего мира он был актером, удостоенным премии „Оскар“, режиссером, рассказчиком. Для меня он был просто всем», — отметила она.

Дюваль прославился ролями в фильмах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня» и «Одинокий голубь». Он был семикратным номинантом на премию «Оскар» и получил награду за фильм «Нежные милости», в котором сыграл кантри-певца с непростой судьбой.

Актер скончался у себя дома на ранчо в Вирджинии. Его стиль игры оказал значительное влияние на целое поколение артистов, включая Роберта Де Ниро, Дастина Хоффмана и Джина Хэкмана.

Карьеру Дюваль начал с роли затворника Бу Рэдли в фильме «Убить пересмешника» 1962 года, а затем последовали яркие работы в кино 1970-х годов, включая сотрудничество с Фрэнсисом Фордом Копполой и Робертом Альтманом, а также участие в экспериментальном фильме Джорджа Лукаса «THX 1138».

