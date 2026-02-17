Переговоры России, США и Украины начались в Женеве

Переговоры России, США и Украины 17 февраля начались в Женеве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Стороны встретились в отеле InterContinental. Переговоры будут закрытыми, на них делегации обсудят основные параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные.

Россию на встрече представят более 20 человек во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Также возможны двусторонние контакты с представителями Украины.

Также в Женеве пройдут встречи рабочей группы по вопросам экономики, в которую входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что российский лидер Владимир Путин дал членам делегации инструкции по переговорам.

До этого два предыдущих раунда по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоялись под руководством начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. В новой встрече он также примет участие.

