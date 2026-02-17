Переговоры России, США и Украины начались в Женеве

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 5 555 0

Стороны встретились в отеле InterContinental.

Переговоры России, США и Украины начались в Женеве

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Переговоры России, США и Украины 17 февраля начались в Женеве. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Стороны встретились в отеле InterContinental. Переговоры будут закрытыми, на них делегации обсудят основные параметры урегулирования — военные, политические и гуманитарные.

Россию на встрече представят более 20 человек во главе с помощником президента России Владимиром Мединским. Также возможны двусторонние контакты с представителями Украины.

Также в Женеве пройдут встречи рабочей группы по вопросам экономики, в которую входит глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что российский лидер Владимир Путин дал членам делегации инструкции по переговорам.

До этого два предыдущих раунда по урегулированию украинского конфликта в Абу-Даби состоялись под руководством начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Игоря Костюкова. В новой встрече он также примет участие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

23:18
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна
22:58
Питание для мозга: какие продукты вызывают депрессию
22:40
«Огромное удовольствие»: фигуристка Петросян о короткой программе на ОИ-2026
22:23
Собянин принял решение о реализации проекта КРТ на западе Москвы
22:09
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку
21:56
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России за пять часов

Сейчас читают

Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Британии
«Из грязи в князи»: Евгения Ахременко жестко прошлась по третьей супруге Соловьева Анастасии Лариной
Пенсионер предстанет перед судом за сутенерство в отношении жены
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть