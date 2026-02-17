Госдума приняла закон о дополнительном отпуске для ветеранов боевых действий

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 85 0

Документ предусматривает право на отдых без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней в году.

Госдума приняла закон об отпуске для ветеранов СВО

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Госдума утвердила право ветеранов СВО на 35 дней отпуска за свой счет

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий ветеранам боевых действий, в том числе участникам специальной военной операции, право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней в году. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 16 федерального закона «О ветеранах». Новые нормы закрепляют возможность получения дополнительного отпуска для граждан, направлявшихся для выполнения задач в ходе СВО и имеющих особые заслуги, а также для других категорий ветеранов боевых действий, определенных действующим законодательством.

В Госдуме подчеркнули, что поддержка участников специальной военной операции и их близких остается одним из приоритетных направлений работы депутатского корпуса.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин обсудил с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым поддержку семей участников СВО.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.74
0.12 90.87
-0.17
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

23:18
Провайдерам разрешат отключать домашний интернет за отказ от оптоволокна
22:58
Питание для мозга: какие продукты вызывают депрессию
22:40
«Огромное удовольствие»: фигуристка Петросян о короткой программе на ОИ-2026
22:23
Собянин принял решение о реализации проекта КРТ на западе Москвы
22:09
Американского актера Шайю Лабафа арестовали за драку
21:56
Силы ПВО сбили 13 украинских БПЛА над тремя регионами России за пять часов

Сейчас читают

Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Британии
«Из грязи в князи»: Евгения Ахременко жестко прошлась по третьей супруге Соловьева Анастасии Лариной
Пенсионер предстанет перед судом за сутенерство в отношении жены
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть