Госдума приняла закон о дополнительном отпуске для ветеранов боевых действий

Госдума утвердила право ветеранов СВО на 35 дней отпуска за свой счет

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, предоставляющий ветеранам боевых действий, в том числе участникам специальной военной операции, право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней в году. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной думы.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 16 федерального закона «О ветеранах». Новые нормы закрепляют возможность получения дополнительного отпуска для граждан, направлявшихся для выполнения задач в ходе СВО и имеющих особые заслуги, а также для других категорий ветеранов боевых действий, определенных действующим законодательством.

В Госдуме подчеркнули, что поддержка участников специальной военной операции и их близких остается одним из приоритетных направлений работы депутатского корпуса.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин обсудил с главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым поддержку семей участников СВО.

