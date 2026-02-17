Путин обсудил с главой Ингушетии Калиматовым поддержку семей участников СВО

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым в Кремле.

В ходе беседы глава государства акцентировал внимание на необходимости постоянной и системной поддержки семей участников специальной военной операции. По его словам, эта сфера должна находиться под личным контролем руководителей субъектов РФ и не ограничиваться разовыми мерами.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу, подчеркнул значимость Ингушетии для Кавказа. Он также отметил, что президент России в последнее время уделяет регионам повышенное внимание и практически ежедневно рассматривает вопросы их социально-экономического развития наряду с другими государственными задачами.

Предыдущие переговоры Путина и Калиматова состоялись в мае 2024 года. Тогда глава республики докладывал о ходе строительства и капитального ремонта школ и детских садов, а также информировал о промышленных инициативах и шагах по повышению инвестиционной привлекательности Ингушетии.

Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал Путину о развитии региона. По его словам, в 2026 году в Орловской области введут в эксплуатацию ряд важных социальных объектов.

