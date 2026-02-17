Путин обсудил с главой Ингушетии Калиматовым поддержку семей участников СВО

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 60 0

Эта сфера должна находиться под личным контролем руководителей субъектов России.

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с руководителем Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым в Кремле.

В ходе беседы глава государства акцентировал внимание на необходимости постоянной и системной поддержки семей участников специальной военной операции. По его словам, эта сфера должна находиться под личным контролем руководителей субъектов РФ и не ограничиваться разовыми мерами.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу, подчеркнул значимость Ингушетии для Кавказа. Он также отметил, что президент России в последнее время уделяет регионам повышенное внимание и практически ежедневно рассматривает вопросы их социально-экономического развития наряду с другими государственными задачами.

Предыдущие переговоры Путина и Калиматова состоялись в мае 2024 года. Тогда глава республики докладывал о ходе строительства и капитального ремонта школ и детских садов, а также информировал о промышленных инициативах и шагах по повышению инвестиционной привлекательности Ингушетии.

Ранее, писал 5-tv.ru, губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал Путину о развитии региона. По его словам, в 2026 году в Орловской области введут в эксплуатацию ряд важных социальных объектов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

Последние новости

15:57
В «Единой России» анонсировали поправки против завышения тарифов на услуги ЖКХ
15:51
Второй шанс на обещания: как ставить цели и достичь их к концу года
15:44
Супермодель Наоми Кэмпбелл вдохновилась образом экс-сенатора Петренко
15:40
В Сертолово Ленобласти обрушилось здание военной комендатуры
15:24
Российская делегация прибыла на место переговоров по Украине в Женеве
15:23
«Очевидно, болен»: жену Игоря Николаева пять лет терроризирует сталкер

Сейчас читают

В Госдуме оценили вероятность снятия ограничений с Telegram
«Штабелями падали»: Роман Курцын о своей бурной школьной жизни
«Даже статус в соцсетях»: Анфиса Чехова сменила фамилию после свадьбы
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Солнечное затмение 17 февраля: гороскоп для знаков зодиака
Масленица: как гадать, заговоры на блины и приметы
Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть