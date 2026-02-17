Трехсторонние переговоры в Женеве продолжаются больше двух часов

О событиях в Женеве. Там около часа назад стартовали переговоры в формате Москва—Вашингтон—Киев.

Уже есть первое фото из отеля InterContinental, на котором запечатлены все три делегации. В отличие от Абу-Даби, повестка нового раунда более глобальная. Поэтому состав российской расширен.

При этом сама встреча закрыта для представителей СМИ. Десятки журналистов сейчас дежурят у гостиницы. В Женеве работает обозреватель «Известий» Игорь Балдин. У него вся последняя информация.

К отелю InterContinenta подъезжает наша делегация приезжает на переговоры. Она достаточно солидная, больше 15 человек, и возглавляет ее Владимир Мединский. Кром него там представители МИД. Отдельно в Женеву прилетает Кирилл Дмитриев — спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам. Уже одно это говорит о том, что круг обсуждаемых тем здесь намного шире, чем в Абу-Даби.

InterContinental место особое, здесь встречались еще Горбачев и Рейган, а в 2014 году, когда конфликт только разгорался — делегации России, США и Украины.

На сегодняшних встречах спектр обсуждаемых тем широчайший, от ударов по объектам энергетики до главного, территориального вопроса. Переговоры закрытые. И судя по тому, что метрдотель заботливо выкатывает журналистам стол с кофе и круассанами, они обещают быть долгими.

«Не думаю, что сегодня стоит ожидать каких-то новостей, потому что, как вы знаете, планируется, что работа продолжится и завтра. Каких-то сообщений, ничего в планах нет на этот счет. Естественно, все будет в закрытом для прессы режиме», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Украину представляет руководитель СНБО Умеров и глава администрации Зеленского Буданов*. Раньше всех прессе удалось снять американцев: вот в холле гостиницы спецпредставитель Трампа Уиткофф и его зять — Кушнер.

Это особое место, вилла Ла-Гранж на окраине Женевы. Здесь в последний раз российская и американская делегации встречались на высоком уровне. Владимир Путин, общаясь с Джо Байденом, пытался вывести отношения двух стран из тупика. Все знают, что было потом.

Нынешняя администрация Белого дома демонстрирует совсем другой переговорный подход. Кажется, сейчас Вашингтон настроен аккуратно надавить на Киев.

«Это серьезные переговоры. Все просто, на самом деле. Украине лучше побыстрее сесть за стол переговоров. Вот и все. И сейчас мы хотим, чтобы украинцы это поняли», — отметил президент США Дональд Трамп.

Пока, судя по всему, еще не совсем поняли. Ободренный обещаниями очередного кредитного транша, Зеленский призвал поставить Россию на место. Его брюссельские коллеги пока замерли в ожидании и молчат.

«Экономические резервы России значительно превосходят резервы Украины, даже при поддержке Европы. Есть те, кто искренне верит, что украинцам нужно продолжать эту войну, потому что недалек тот момент, когда Россия будет экономически истощена, сдастся, и мы сможем вести с ней переговоры на гораздо более выгодных условиях, чем сегодня. Мы считаем это иллюзией», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Впрочем, даже Макрон перед Женевой резко сменил риторику: вдруг заговорил о желании встретиться с Путиным. А Джорджа Мелони распорядился открыть небо Италии для пролета нашего спецборта.

Европа хотела сесть за стол переговоров, но ее туда не пустили. Как показали Нормандский формат и Минские соглашения, она не самый надежный партнер.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.