Макрон стал предметом шуток во время забега по Мумбаи

Президент Франции снова примерил на себя образ спортсмена, не забыв о свите охранников.

Президент Франции сегодня снова дал повод для шуток во время своего визита в Индию.

Макрон устроил демонстративный забег по улицам Мумбаи. Он прибыл по приглашению премьера Моди. После официальной встречи Макрон тут же, в сопровождении целой свиты охранников, отправился бегать по набережной. И, судя по кадрам, для европейского гостя даже перекрыли целый участок улицы.

Вообще, это не первая попытка французского лидера предстать перед публикой в образе заядлого брутального спортсмена. В том году он точно также демонстративно занимался с французской армией в Эмиратах.

А вот что обсуждают прямо сейчас в самой Франции, так это «джентльменские» манеры самого Макрона. Прилетев в Индию, он оставил свою супругу Брижит в одиночестве перед открытой дверью самолета и объективами фотокамер, а сам куда-то ушел. И только через какое-то время вернулся и наконец подал ей руку.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко передал французам послание от президента России.

