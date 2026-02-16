«Месседж от Путина»: Лукашенко передал французам послание от президента России

|
Лалита Балачандран
Лалита Балачандран 68 0

Белорусский лидер заявил, что некоторые вопросы между Москвой и Парижем решаются через него.

Как Лукашенко налаживает отношения России и Франции

Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Александр Лукашенко: Эммануэль Макрон решил наладить отношения с Москвой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко передал представителям Франции, которые приезжали в Минск, послание от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Французы сюда приезжали. Я передавал им месседж не только от себя, но и от Путина», — заявил глава государства.

Лукашенко отметил, что Эммануэль Макрон, по его мнению, «одумался» и решил восстановить контакты с Москвой.

«Я был в эпицентре этого. Некоторые вопросы прямо через меня решались», — добавил Александр Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что США допустили ошибку, не поддержав предложенный им вариант урегулирования ситуации в Венесуэле. Белорусский лидер утверждает, что по просьбе американской стороны он предложил «идеальный вариант» решения венесуэльского вопроса, но Вашингтон выбрал другой курс. Кроме того, Лукашенко также не исключает возможности обсуждения этой темы с президентом США Дональдом Трампом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-12° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
76.62
-0.57 91.04
-0.52
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:19
Путин присвоил актеру Театра на Таганке Алексею Гришину звание заслуженного артиста РФ
20:08
Рабочие неожиданно нашли в канализации морскую корову и спасли ее 
19:51
Без козырька, но с характером: как пилотка стала символом армии
19:49
Боль и молитвы: спустя 40 лет после смерти Анны Герман найдены ее тайные записи
19:40
Мышь в иллюминаторе: самолет вынужденно вернулся в Стокгольм из-за грызуна
19:39
Самый вкусный праздник: топ-10 душевных поздравлений с Масленицей-2026

Сейчас читают

У крупнейшего терминала СПГ Германии закончился газ: танкер застрял, ледокол сломался
«Три кота и две собаки»: Владимир Канухин о любви к животным
ВС РФ освободили Миньковку в ДНР и Покровку в Сумской области
Вдова Паши Техника показала макет его будущего памятника

Интересные материалы

Как провести Масленицу по дням недели: названия и традиции
Великий пост 2026: правила, что можно и нельзя делать и есть
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на февраль 2026 — видео
Гороскоп на деньги на весну 2026 для знаков зодиака: видео