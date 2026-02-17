Военная прокуратура взяла под контроль ситуацию с обрушением здания в Ленобласти

Мария Гоманюк
На место происшествия экстренно прибыли сотрудники ведомства для установления всех деталей случившегося.

Что известно об обрушении крыши здания в Ленобласти

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Военная прокуратура Ленинградского военного округа ведет контроль за расследованием обстоятельств обрушения здания на территории военного городка в Сертолово. Об этом стало известно из сообщения Главной военной прокуратуры (ГВП) на официальном сайте.

В ведомстве уточнили, что на место происшествия прибыли сотрудники военной прокуратуры Санкт-Петербургского гарнизона для установления всех деталей случившегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что часть здания получила повреждения — обрушились второй и третий этажи. Помимо этого перекрытия чердака пришли в негодность.

Губернатор региона Александр Дрозденко отметил, что на месте уже проводятся работы по разбору завалов и оказанию помощи пострадавшим. В районе чрезвычайного происшествия на время отключили водоснабжение и электроснабжение для того, чтобы обеспечить безопасность и возможность проведения аварийно-спасательных работ. Обстоятельства произошедшего в данный момент уточняются.

