Психический капкан: в каком состоянии водителям нельзя садиться за руль

Вождение автомобиля в состоянии депрессии или затяжного стресса представляет серьезную угрозу для безопасности дорожного движения. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на рекомендации кризисного психолога Варвары Ликуновой.

Специалист подчеркнула, что традиционно опасными факторами считаются алкогольное опьянение или физическая усталость. Однако психологический дискомфорт влияет на концентрацию водителя не менее пагубно.

В условиях хронического выгорания человеческий мозг начинает работать в режиме жесткой экономии ресурсов. Это провоцирует появление «тумана» в голове и существенное замедление скорости реакции на внешние раздражители.

Второй важный аспект заключается в том, что при длительном напряжении у автомобилиста формируется так называемое тоннельное мышление. Человек фокусируется исключительно на узком участке дороги перед капотом. Он теряет способность анализировать поведение других участников движения и прогнозировать потенциальные угрозы по сторонам.

«За рулем это становится фактором риска, потому что вождение — это непрерывная работа внимания, скорость реакции и способность отслеживать десятки сигналов одновременно», — отмечает эксперт.

Психолог добавила, что ощущение ложной уверенности в своих силах является главной опасностью подобных состояний.

Существует также принципиальное различие в механизмах воздействия стресса и депрессии на водителя. Если стрессовые ситуации перегружают восприятие, то депрессивные расстройства вызывают опасную отрешенность и эмоциональное онемение.

«Безопасность держится не только на навыках, но и на внутреннем ощущении ценности собственной жизни. При глубокой депрессии уровень осторожности может снижаться бессознательно», — поясняет психолог.

Специалист называет добровольный отказ от управления транспортным средством в период тяжелых душевных переживаний проявлением ответственности.

