В России упростили процесс отстранения пьяных водителей от управления авто

Александра Якимчук
До изменений полицейским нужно было заполнять от трех до пяти документов.

Новые правила отстранения водителей от управление машиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий порядок отстранения нетрезвых водителей от управления транспортным средством. Соответствующий документ был опубликовали на официальном портале правовых актов.

До принятия этих изменений сотрудниками правоохранительных органов приходилось составлять от трех до пяти документов: протоколы об отстранении от управления и о задержании транспортного средства, акт освидетельствования, протокол направления на медицинское освидетельствование и протокол об административном правонарушении.

С вступлением в силу отредактированного закона, можно будет исключить отдельный протокол об отстранении от управления автомобилем. Теперь задокументировать эту процедуру можно лишь одной поставленной галочкой в других протоколах, акте освидетельствования или в постановлении по делу.

Также для задержания машины теперь не нужен отдельный документ. Его можно заменить записью в протоколе о правонарушении или в определение о возбуждении дела.

Оценки экспертов показали, что такая оптимизация позволит не только заметно сэкономить бюджет на сокращении расходов на бумажные бланки, но и сократит время, которое полицейские тратят на бюрократию. У них освободится 33,6 тысячи рабочих часов.

