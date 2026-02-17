Ядерный разведчик США подал сигнал бедствия у берегов Британии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Оповещение направлено на обозначение общей чрезвычайной ситуации на борту.

Что известно о сигнале бедствия от ядерного разведчика США

Фото: AP/ТАСС

Реактивный самолет Boeing WC-135R, принадлежащий военно-воздушным силам (ВВС) США, подал сигнал бедствия Squawk 7700, приближаясь к побережью Великобритании. Об этом стало известно из сообщения газеты North Norfolk News.

Это оповещение направлено на обозначение общей чрезвычайной ситуации на борту.

«Американский военный самолет объявил чрезвычайную ситуацию у побережья Норфолка», — отметили в материале.

Известно, что после взлета самолет поменял курс, развернувшись над Норвегией. Приближаясь к побережью Норфолка, самолет отправил сигнал бедствия с кодом 7700. Это говорит об общей чрезвычайной ситуации на борту. Причины данного решения со стороны экипажа неизвестны в данный момент.

В издании отметили, что этот инцидент привлек внимание более шести тысяч пользователей FlightRadar24, следящих за маршрутом самолета в реальном времени. В дальнейшем воздушный борт успешно приземлился обратно на базу RAF Mildenhall.

Также до этого ВВС США F-35A исчез с экранов радаров в районе японского побережья недалеко от города Аомори после передачи сигнала бедствия 16 января. Перед исчезновением воздушное судно также подало код 7700.

Ранее, писал 5-tv.ru, пассажирский самолет Boeing 757 Azur Air экстренно сел в Ханое. Сигнал бедствия члены экипажа передали на высоте около семи тысяч метров. После данного решения воздушное судно направилось в район Вьетнама, где продолжило полет по кругу, расходуя топливо перед тем, как зайти на посадку.

Обрученное с Луной: чего ждать от кольцевого солнечного затмения 17 февра...

