Брошены умирать в мучениях: полиция расследует убийство голубей

|
Диана Кулманакова
Выжившим птицам потребовалась ампутация конечностей.

Фото: 5-tv.ru

Daily Mail: в Великобритании полиция расследует убийство голубей

Британская транспортная полиция проверяет законность действий фирмы по борьбе с вредителями после массового отстрела голубей на вокзале Манчестер Виктория. Об этом сообщает Express.

Инцидент произошел еще в конце прошлого года, когда популяция птиц на транспортном узле стала неконтролируемой. Железнодорожный оператор нанял подрядчика для решения проблемы. Однако реализация задачи породила громкий скандал.

Вместо мгновенного уничтожения, многие раненые птицы были брошены умирать в мучениях. Очевидцы и волонтеры обнаружили выживших особей в критическом состоянии, включая птицу, застрявшую вниз головой на карнизе. Всего в ходе операции было убито около сотни пернатых обитателей станции.

Активисты заявили, что травмы птиц были ужасающими. Некоторым потребовалась ампутация конечностей, а у одного из найденных голубей пуля застряла прямо в шее.

Представители компании-перевозчика Northern Trains назвали отстрел «крайней мерой», направленной на обеспечение безопасности пассажиров и персонала. Они подчеркнули, что все другие способы борьбы с загрязнением станции были исчерпаны.

В связи с инцидентом полиция начала изучение всех обстоятельств проведения данных работ. На текущий момент железнодорожный оператор распорядился прекратить любую активность по истреблению птиц на этом объекте и принес извинения за причиненное общественности беспокойство.

Подрядчик, в свою очередь, утверждает, что действовал в рамках лицензионных требований.

