Фигуристка Петросян набрала 72,89 балла за короткую программу на ОИ в Италии

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 143 0

Она вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат.

Сколько баллов у фигуристки Аделии Петросян по КП на Играх

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Чемпионка России Аделия Петросян получила 72,89 балла за короткую программу на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Фигуристка выступила во вторник вечером под вторым стартовым номером и без ошибок выполнила все элементы.

В рамках проката спортсменка чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц, а также каскад из тройного флипа и тройного тулупа. Судьи оценили выступление Аделии в 72,89 балла. Всего в короткой программе заявлены 29 участниц.

Произвольные программы фигуристки представят 19 февраля. Сами Игры проходят в Италия и продлятся до 22 февраля.

Петросян 18 лет. Она является трехкратной победительницей чемпионата России и финала Гран-при России. Всего в соревнованиях Олимпиады принимают участие 13 российских спортсменов.

Ранее, писал 5-tv.ru, российский фигурист Петр Гуменник поблагодарил болельщиков после выступления на Олимпийских играх в Италии. Гуменник чисто исполнил произвольную программу 13 февраля. Он набрал 184,49 балла. Фигурист выступал под 13-м стартовым номером. В общем после короткой и произвольной программ Гуменник получил от судей 271,21 балла.

