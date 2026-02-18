«Подозрения остаются»: МВД предложило новый способ тестирования водителей на наркотики

Проверять водителей на трезвость теперь будут по одному плевку. Сотрудникам ГАИ хотят выдать новые тесты для определения наркотического опьянения. Такой способ освидетельствования предложили в МВД, как наиболее быстрый и легкий. Павел Кузнецов узнал, как именно все будет работать.

Это прежде фраза «дуньте в трубочку» была понятна всем водителям. Теперь ей на смену идет «раз плюнуть». В ГАИ предлагают ввести новый тест на наличие запрещенных веществ в организме автомобилистов. Определять степень опьянения хотят по слюне.

Привычные тестеры годами работали, и проблем вроде бы не было. Но, оказывается, не все эти приборы выявляют наркотики. Алкоголь — да. А вот с другими веществами куда сложнее, так просто не унюхаешь.

«И в связи с этим возникает такая правовая яма: принимать решение о предложении проехать на медицинскую линию. А что, если вдруг он обычный нормальный законопослушный гражданин, просто со странностями в поведении. Соответственно, предполагается проводить вот этот тест», — отметил автоэксперт Дмитрий Попов.

В статистике ГАИ нет разделения на разновидности опьянения — алкоголь это или наркотики. Но цифры поражают. В этом году за один лишь январь произошло почти четыре сотни аварий с участием водителей под мухой. 47 человек погибли. В передовиках по пьяным ДТП — Тюменская область и Краснодарский край.

«Те люди, которые, как говорят, вчера употребляли, они упорно верят, что у них остаточное явление, и что за остаточное их не должны лишать, и что у них все прекрасно, и так далее. Понимаете? А у некоторых, извините, лицо сохраняет свой отпечаток еще полтора-два дня», — подчеркнул нарколог Алексей Казанцев.

По лицу, конечно, тоже важный тест на адекватность, но не всегда точный. То ли дело тест-полоски. Делать их нетрудно и не так уж дорого, в отличие от тех же в народе называемых «трубочек» ГАИ. А точность высокая. В общем, выявить у водителя запрещенку в организме — плевое дело.

А есть еще электронные тестеры слюны. Они подороже, эффективность та же.

«Надо понимать, что отказываться от привычных алкотестеров никто не собирается. Просто процедура будет немного другой. Если инспектор заподозрил вас, сначала дуете в трубочку. На экране нули, но подозрения остаются? Тогда уже копите слюну», — отметил Кузнецов.

Впрочем, похоже, сейчас в МВД хотят провести с этими слюнными тестами эксперимент. Необходимо согласие автолюбителя. Если откажется, то никаких санкций и штрафов. Пока.

«На мой взгляд, все-таки усложнение процедуры… сейчас водители даже не знают, как должна выглядеть процедура прохождения освидетельствования, что, к сожалению, позволяет сотрудникам полиции злоупотреблять», — отметил автоюрист Лев Воропаев.

А как дела, например, за океаном? В США есть штаты, где легкие наркотики разрешены законом. И значит ли это, что там можно спокойно сесть за руль? Алкотестеры там примерно такие же. И тоже с помощью них запрещенные вещества не обнаружить. Поэтому действуют там по старинке, на глаз — смотрят на координацию, поведение или речь.

Возвращаемся в Россию. Наше МВД пока только предложило эту идею с тестом по слюне. Будет проводиться общественное обсуждение, экспертная оценка. На это уйдет время. Так что прямо завтра никого проверять по-новому не будут.